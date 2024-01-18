В Эквадоре убили прокурора, расследовавшего нападение преступников на студию телеканала

Сесара Суареса застрелили, когда он ехал в машине на севере Гуаякиля

ГАВАНА, 18 января. /ТАСС/. Прокурор, расследовавший проникновение вооруженных людей в студию телеканала TC Televisión, был убит в городе Гуаякиль. Об этом сообщила газета El Universo.

По ее сведениям, прокурор Сесар Суарес был застрелен, когда ехал в машине на севере Гуаякиля. По автомобилю выстрелили как минимум 20 раз. Отмечается, что он расследовал проникновение вооруженных людей в студию телеканала TC Televisión и захват в заложники его сотрудников на прошлой неделе.

"Прокуратура Эквадора официально начала расследование убийства прокурора Национального специализированного подразделения по борьбе с организованной преступностью Сесара Суареса", - говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном в Х (ранее Twitter).

Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях страны произошли бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.