17 января, 23:25,
обновлено 17 января, 23:32
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили о перехвате и уничтожении БПЛА в Ленинградской и Московской областях

Атака аппаратами самолетного типа была совершена около 01:30 мск

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Средства ПВО РФ сбили один украинский БПЛА в Московской области и перехватили один беспилотник в Ленинградской, сообщили в Минобороны России.

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"18 января около 01:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области", - сообщили в ведомстве. 

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