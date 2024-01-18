На юге Бразилии мощный циклон оставил без света более 1 млн человек

Из-за разрушения дорожного полотна оказались заблокированы семь дорог регионального значения, сообщает служба гражданской обороны штата Риу-Гранди-ду-Сул

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 января. /ТАСС/. Более миллиона человек остались без электричества на юге Бразилии после прохождения мощного циклона в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Об этом в среду сообщает на своем сайте служба гражданской обороны региона.

"Пострадали 49 городов. Дожди, сопровождавшиеся грозами и шквалистым ветром, оставили без электричества 1,1 млн человек", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, частично затоплены три автотрассы федерального значения. Полностью заблокированы в связи с разрушением дорожного полотна семь дорог регионального значения. Ведутся восстановительные работы.

В связи с повышенной нагрузкой на инфраструктуру и большим объемом работ власти обещают восстановить электроснабжение в пострадавших районах не ранее следующей субботы.

Национальный Институт метрологии Бразилии сообщает, что атмосферный фронт движется в северном направлении. К пятнице удар стихии возможен в Рио-де-Жанейро, где менее недели назад мощные ливни также причинили значительный ущерб. Крова лишились 9 тыс. жителей, 13 человек погибли.