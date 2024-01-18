В Приморье руководителя детсадов подозревают в мошенничестве на 31 млн рублей

По данным следствия, женщина представила в администрацию недостоверные сведения, содержащие завышенное количество детей, посещающих детский сад, что позволило незаконно увеличить размер субсидии по нацпроекту "Демография"

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Следственные органы возбудили два уголовных дела в отношении и.о. директора двух частных детских садов, которая подозревается в получении более 31 млн рублей субсидий по национальному проекту "Демография" по поддельным документам. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

"Установлено, что в период с сентября 2021 года по октябрь 2023 года исполняющая обязанности директора частного образовательного учреждения представила в администрацию Уссурийского городского округа заведомо ложные документы об аренде помещения частного детского сада для получения компенсации в рамках реализации мероприятий национального проекта "Демография", в то время как здание находилось в собственности юридического лица - учредителя, получателя мер поддержки", - говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурантка представила в администрацию недостоверные сведения, содержащие завышенное количество детей, посещающих детский сад, что позволило незаконно увеличить размер субсидии. Общий размер незаконно полученных мер поддержки в первом случае превысил 20 млн рублей. Аналогичная схема выявлена прокурорской проверкой в деятельности другого частного образовательного учреждения, где ущерб бюджету превысил 11 млн рублей.

По результатам рассмотрения материалов прокурорских проверок в отношении руководителя детских садов возбуждены два уголовных дела по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения).