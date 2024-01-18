Суд Москвы получил иск к блогеру за клевету на Burger King

Компания предложила автору Youtube-канала отработать 40 часов на кухне

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сеть Burger King обратилась в Пресненский суд Москвы с иском о признании порочащими деловую репутацию сведений, не соответствующих действительности, к автору YouTube-канала "Самый сахар" за его высказывание о том, что бургеры компании приготовлены не на огне. Об этом говорится в иске, с которым ознакомился корреспондент ТАСС.

"Распространенные в видео (блогера) сведения носят предосудительный характер, создают отрицательную оценку продукции заявителя у потребителей и умаляют (дискредитируют) репутацию истца, негативно влияют на осуществление истцом хозяйственной деятельности, - указано в тексте искового заявления. - В качестве наказания за клевету компания предлагает блогеру отработать 40 часов в ресторане на позиции жарщика мяса, чтобы тот убедился, что котлеты жарятся на огне".

В свою очередь в пресс-службе районного суда ТАСС подтвердили, что данный иск в инстанцию поступил, однако решение о его рассмотрении судом пока не принято.

По словам истца, автор Youtube-канала 29 ноября 2023 года разместил видеоролик, в котором он ссылается на одно из популярных блюд в линейке ресторана - "Ангус четыре сыра" - и утверждает, что котлета в бургере залита жидким дымом (жидкость, используемая в качестве заменителя для приготовления пищи с древесным дымом, сохраняющая при этом аналогичный вкус) "с целью имитации приготовления мяса на огне". "Тем самым в присутствии неопределенного круга лиц ответчик распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство заявителя, подрывающие его репутацию, а именно наносит ущерб имиджу бренда "Бургер кинг Россия", - следует из гражданского иска.

В этой связи истец просит Пресненский суд признать сведения в видео порочащими деловую репутацию и не соответствующими действительности, публичного опровержения блогером этой информации, а также назначить ему 40 часов обязательных работ на кухне в ресторане Burger King на позиции жарщика мяса и выплату компенсации в адрес ООО "Бургер рус" в размере 100 купленных в любом из ресторанов компании бургеров "Воппер".