Жительница Камчатки незаконно прописала в своей квартире 40 человек

На женщину завели уголовное дело

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Камчатке по факту незаконной регистрации по месту пребывания. Жительница поселка Сокоч прописала у себя в квартире 40 граждан РФ, сообщает УМВД России по региону.

"Установлено, что гражданка осуществила фиктивную регистрацию 40 граждан Российской Федерации по месту пребывания в квартире, не имея намерения предоставлять ее для проживания. В отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.2 УК РФ "Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В ведомстве ТАСС уточнили, что санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.