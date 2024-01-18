В Пулкове вводили план "Ковер"

Работу аэропорта уже восстановили

ТАСС, 18 января. Международный аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) ограничивал свою работу, на его территории вводился план "Ковер", сообщили ТАСС в информационной службе воздушного узла.

"Да, [были изменения в работе аэропорта], и да, [план "Ковер" вводился]. [Сейчас] все восстановилось, работаем в штатном режиме. Точно был задержан рейс из Еревана", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующие вопросы ТАСС.

Ранее в Минобороны России сообщали, что средства ПВО РФ перехватили украинский беспилотник над территорией Ленинградской области.