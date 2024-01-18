В Белгороде объявляли ракетную опасность

Горожан просили не подходить к окнам, по возможности спуститься в укрытие

ТАСС, 18 января. Жителей Белгорода предупреждали о ракетной опасности утром в четверг. Необходимо было по возможности спуститься в укрытие.

"В Белгороде запущено оповещение о ракетной опасности", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он призвал горожан, которые находятся дома, не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). "Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - добавил губернатор.

Позже он сообщил, что сигнал воздушной тревоги в городе отменили.

Как ранее пояснял Гладков, в случае объявления ракетной опасности в регионе в промежуток с 23:00 до 06:00 мск этот сигнал доводится до населения только с помощью push-уведомлений и SМS-оповещений. С 06:00 до 23:00 в случае возникновения угрозы задействуют также звуковое оповещение.

В новость были внесены изменения (07:20 мск) - добавлена информация об отмене сигнала воздушной тревоги.