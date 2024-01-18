В Новосибирске 14 человек обратились в медучреждения после отравления роллами

В одном из микрорайонов города приостановили работу филиала службы доставки "Харакири"

НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. Деятельность филиала службы доставки роллов "Харакири" в микрорайоне Шлюз Новосибирска приостановлена после группового отравления роллами. С симптомами кишечного расстройства к медикам обратились 14 человек, рассказали ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Лабораторные анализы еще в работе", - рассказала собеседница агентства, уточнив, что состояние пострадавших прокомментировать не может.

На сайте управления сообщается, что организовано эпидемиологическое расследование в отношении предприятия общественного питания в связи с фактом регистрации случаев группового заболевания острой кишечной инфекцией у граждан, приобретавших роллы через службу доставки "Харакири" в микрорайоне Шлюз. Проводятся лабораторные исследования отобранных проб готовых блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря, а также материала от сотрудников предприятия общепита и заболевших.

"В ходе эпидемиологического расследования установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания населения. Выдано предписание о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий. C 15 января 2024 года деятельность предприятия не осуществляется", - рассказали в ведомстве.

Информация направлена в прокуратуру Новосибирской области и следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области.