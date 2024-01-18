Число пострадавших при прорыве трубы в Новосибирске выросло до 14

Троих из них доставили в областной ожоговый центр

НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. Число пострадавших в результате прорыва трубы теплоснабжения в Новосибирске, ставшего причиной крупной коммунальной аварии, выросло до 14. Трое из них госпитализированы в областной ожоговый центр, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"К настоящему моменту в скорую помощь и больницы Новосибирска обратились 14 человек, получивших термические ожоги. Всем пострадавшим оказана квалифицированная медицинская помощь. Госпитализация в ожоговый центр областной больницы понадобилась трем пациентам, остальные будут лечиться амбулаторно. Состояние госпитализированных стабильное", - привела пресс-служба слова замминистра здравоохранения региона Лады Шалыгиной.

Прорыв трубы произошел в Новосибирске в среду днем и стал причиной отключения от теплоснабжения около 200 многоквартирных домов, изменения автобусных и трамвайных маршрутов. К утру четверга в зоне отключения находятся 62 многоквартирных дома, еще более 300 имеют пониженные параметры теплоснабжения. Как уточнили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании, решается вопрос подключения к теплоснабжению туберкулезной больницы, детского сада и школы. Министр здравоохранения области Константин Хальзов сообщил, что к утру четверга к теплоснабжению подключены все круглосуточные стационары левобережья Новосибирска, которые ранее приостанавливали работу.

По данным синоптиков, в Новосибирске температура воздуха опустилась до минус 27 градусов.