В Череповце нашли пропавшего восьмилетнего ребенка

Он провел ночь в гостях у друга, сообщил мэр Вадим Германов

ТАСС, 18 января. Пропавший восьмилетний мальчик, которого искали в Череповце с вечера 17 января, нашелся. Он сам пришел домой, ночевал у друга, сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

"Нашли мальчика. Сам пришел домой, ночевал у друга", - сообщил Филимонов в Telegram-канале.

Как добавил мэр Череповца Вадим Германов, ребенок пришел домой, сказал, что ночь он провел в гостях у друга. Сотрудники полиции разбираются в этой истории.

Ранее мэр в Telegram-канале ​​мэр сообщал, что мальчик ушел 17 января в 16:00 из дома на улице Сталеваров в один из соседних домов и пропал. Раньше он не уходил, семья благополучная. Полиция и два поисковых отряда искали его всю ночь, но безрезультатно. Градоначальник поблагодарил неравнодушных череповчан, волонтеров, полицейских, спасателей, которые принимали участие в масштабных поисках ребенка.

В новость внесены изменения (09:20 мск) - добавлена информация о нахождении ребенка.