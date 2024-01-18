В ЯНАО ликвидировали пожар в магазине

Площадь пожара составила 800 кв. м

ТАСС, 18 января. Спасатели полностью потушили пожар, который произошел в сетевом магазине в Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"Пожар был полностью потушен. Всего в тушении принимали участие 55 человек личного состава и 8 единиц спецтехники МЧС", - говорится в сообщении.

Пожар в здании сетевого магазина произошел на Комсомольской улице 17 января, сообщение о нем поступило в 17:52 мск. Через три минуты пожарные были на месте вызова. Площадь пожара составила ориентировочно 800 кв. м.