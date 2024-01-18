В центре Новосибирска произошел пожар в здании гимназии

В мэрии сообщили, что из-за задымления эвакуировали 500 школьников и 30 сотрудников

НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. В подвале гимназии в Новосибирске произошел пожар. Школьники эвакуированы в находящееся рядом здание театра, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Все ученики эвакуированы и размещены в театре "Красный факел". Произошло возгорание в подвальном помещении, где размещалась частная школа по подготовке охранников. В настоящий момент в подвальном помещении открытое горение ликвидировано", - рассказали в пресс-службе.

Ранее в МЧС России сообщили о возгорании. По информации ведомства, на месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится тактическая вентиляция.

Как сообщили в мэрии, из-за задымления эвакуировали 500 школьников и 30 сотрудников. Никто из детей и учителей не пострадал. Прокуратурой организована проверка по факту происшествия. "Для обогрева людей мэрия Новосибирска направила два автобуса", - добавили в пресс-службе ГУ МЧС.

Гимназия, где произошло возгорание, находится недалеко от центра города. Она основана в начале XX века.

В новость внесены изменения (08:41 мск) - добавлена информация о ликвидации пожара.