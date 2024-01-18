В Махачкале при взрыве газа пострадали пять человек

Среди них трое детей

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в результате взрыва газа в частном доме в Махачкале. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"По уточненной информации, в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием в частном жилом доме пострадали пять человек, из них трое детей", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел в частном жилом доме по улице Газопроводная в Махачкале. Пожар уже потушили на площади 20 кв. м.

Пострадавшие доставлены в ожоговое отделение республиканской клинической больницы Махачкалы и в детскую республиканскую клиническую больницу.