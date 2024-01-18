Из-за тумана в аэропорту Ташкента не смогли сесть три рейса из России

Их перенаправили на запасные аэродромы

ТАШКЕНТ, 18 января. /ТАСС/. Несколько рейсов, в том числе три из России, были перенаправлены на запасные аэродромы из-за густого тумана, ограничившего работу аэропорта "Ташкент" в Узбекистане. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

"По причине плохой видимости, вызванной густым туманом (видимость 250 м), ряд рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

Так, в аэропорты Самарканда и Ферганы были направлены рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока, а также несколько самолетов, следовавших в Ташкент из других стран. "Из-за плохого самочувствия пассажира рейс HY9613 авиакомпании Uzbekistan Airways (Москва - Ташкент), вылетевший в 05:19 по местному времени, принял решение следовать на запасной аэродром в Ургенч", - добавили в компании.

По данным Uzbekistan Airports, все рейсы благополучно приземлись.