На Сахалине военнослужащий получил шесть лет за самовольное оставление части

Он будет отбывать наказание в колонии общего режима

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 января. /ТАСС/. Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о самовольном оставлении части и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-службе суда.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы) военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен воинского звания "младший сержант" и взят под стражу в зале суда", - рассказали в суде.

Судом установлено, что 19 марта 2023 года военнослужащий без уважительных причин самовольно покинул место службы - пункт временного размещения подразделения воинской части, дислоцированной в ДНР. После этого он праздно проводил время на территории республики, а затем уехал домой в Краснодарский край, где отдыхал и помогал матери по хозяйству. 13 сентября 2023 года военнослужащий прибыл в воинскую часть, дислоцированную в городе Южно-Сахалинске.