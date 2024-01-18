В Уфе арестовали шестерых участников беспорядков в Баймаке

Они получили от 10 до 13 суток

УФА, 18 января. /ТАСС/. Кировский районный суд Уфы арестовал на сроки от 10 до 13 суток шестерых участников беспорядков в Баймаке, сообщила пресс-служба суда.

"Постановлением суда Аралбаев Ю. Т., Мухаметшин Р. А., Ахметшин Ф. Т., Скворцов Д. В., Петров Д. Е. признаны виновными в совершении административного правонарушения, им назначено наказание в виде административного ареста на 10 суток. Илнар Галин также признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста на 13 суток", - сказано в сообщении.

Они признаны виновными в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). Судом установлено, что административное правонарушение совершено 15 января, когда в ходе несанкционированного публичного мероприятия было затруднено посещение здания Баймакского районного суда, созданы помехи спецтехнике в проведении работ по благоустройству, в проезде к остановке общественного транспорта и препятствия движению транспортных средств и пешеходов по Революционной улице, добавили в суде.

Баймакский районный суд 17 января приговорил экоактивиста Фаиля Алчинова (внесен в перечень террористов и экстремистов) к четырем годам колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку. Первое судебное заседание состоялось 15 января, оба раза у здания суда собралось много людей.