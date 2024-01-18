Причиной взрыва в частном доме в Махачкале стала утечка газа

В результате происшествия погиб ребенок и пострадали четыре человека

МАХАЧКАЛА, 18 января. /ТАСС/. Утечка газа стала причиной взрыва в частном жилом доме в Махачкале, в результате которого погиб ребенок и пострадали еще четыре человека. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК России по Дагестану.

"Причиной хлопка газовоздушной смеси стала утечка газа", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел в частном жилом доме по улице Газопроводной в Махачкале. В результате погиб один ребенок. Еще двое взрослых и двое детей находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как тяжелое. СК и прокуратура по факту ЧП организовали проверку.