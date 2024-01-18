В Белгородской области при обстреле села повреждения получили два дома

Губернатор региона Вячеслав Гладков отметил, что также пострадал легковой автомобиль

ТАСС, 18 января. Два частных домовладения и легковой автомобиль получили повреждения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) села Терезовка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"Под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Различные разрешения выявлены в двух частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и пробита крыша гаража. Также поврежден один легковой автомобиль", - проинформировал глава региона.

По словам Гладкова, подворовой обход территории продолжается.