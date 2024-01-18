В аэропорту Волгограда за пьяный дебош задержали пассажира

Он также оскорбил и ударил кулаком в голову сотрудницу полиции

ВОЛГОГРАД, 18 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 56-летнего жителя Ростовской области, который в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в аэропорту Волгограда, а затем оскорбил и ударил кулаком в голову сотрудницу полиции. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Анастасия Глущенко.

"Мужчина 1967 года рождения, житель Ростовской области, находясь в здании аэропорта [Волгограда] в состоянии алкогольного опьянения на законные требования прекратить правонарушение публично оскорбил сотрудника полиции и кулаком ударил ее в голову. Возбуждено уголовное дело. Он задержан, решается вопрос по избрании меры пресечения", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что уголовное дело возбуждено по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) и статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Мужчина должен был улететь в другой город, но стал агрессивно вести себя в здании аэропорта, что изначально расценивалось как мелкое хулиганство.