СК предъявил заочные обвинения 68 иностранным наемникам в СВО на стороне Украины

В ведомстве отметили, что всего в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранного гражданина из 46 стран

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Следователи предъявили заочные обвинения еще 68 иностранным гражданам из семи государств, участвующим на стороне Украины в специальной военной операции в качестве наемников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В рамках уголовного дела о наемничестве следствием получены дополнительные материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из семи государств", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что всего в настоящее время расследуются уголовные дела в отношении 591 иностранного гражданина из 46 стран. В СК добавили, что большинство из них - это граждане США, Канады, Грузии, Израиля, Великобритании, Германии, Литвы и Латвии.

Как отметили в ведомстве, СК предъявил обвинения бывшему министру финансов Украины и экс-главе Национального банка Украины за финансирование так называемой антитеррористической операции в Донбассе. "На основании полученных сведений заочно предъявлено обвинение еще ряду бывших членов Совета национальной безопасности Украины: Александру Шлапаку, занимавшему ранее должность министра финансов Украины, и Степану Кубиве - бывшему главе Национального банка Украины. Наряду с другими лицами они принимали решение о начале проведения так называемой антитеррористической операции в Донбассе и согласно распределению преступных ролей обеспечивали ее финансирование за счет средств государственного бюджета", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что эти действия привели к многочисленным обстрелам населенных пунктов Луганской и Донецкой народных республик, ранению и гибели более 900 человек. В настоящее время, отметили в СК, принимаются меры к розыску и аресту обвиняемых.