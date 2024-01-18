В Оренбурге арестовали замначальника отдела полиции по делу об обороте наркотиков

В пресс-службе Ленинского районного суда отметили, что ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста оставлено без удовлетворения

ТАСС, 18 января. Суд арестовал замначальника одного из отделов межмуниципального управления МВД России "Оренбургское". Его обвинили в незаконном обороте наркотиков, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда города Оренбурга.

"Удовлетворено ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 15 марта 2024 года в отношении заместителя начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Оренбургское", обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "б", "г" ч. 4 ст. 228.1, п. "б", "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ", - сообщили в суде. Статья подразумевает незаконный оборот наркотиков с использованием своего служебного положения в крупном размере.

Ходатайство обвиняемого и его защитника об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста оставлено без удовлетворения, добавили в суде.