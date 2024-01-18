Прокуратура Камчатки намерена взыскать с экс-главы поселения более 23 млн рублей

Олег Мартынюк ранее предоставил неполные сведения о доходах и скрыл информацию о банковском счет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 18 января. /ТАСС/. Прокуратура Камчатского пытается взыскать более 23 млн рублей с бывшего главы Елизовского городского поселения, который был уволен в конце 2023 года в связи с утратой доверия. Об этом сообщается на сайте Елизовского городского суда.

"В настоящее время в производстве Елизовского районного суда находится гражданское дело по иску прокурора Камчатского края в интересах Российской Федерации в лице УФССП России по Камчатскому краю и Чукотскому автономному округу о взыскании с М. и члена его семьи более 23 млн рублей", - говорится в сообщении.

В декабре 2023 года суд на Камчатке удовлетворил иск прокурора о досрочном прекращении полномочий главы города Елизово в связи с допущенными нарушениями антикоррупционного законодательства. Было установлено, что Олег Мартынюк, возглявляя Елизово, предоставил неполные сведения о доходах, скрыл информацию о банковском счете, на который поступали деньги в размере, превышающем совокупный доход депутата и членов его семьи.