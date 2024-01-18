Фигуранта дела о взятках в Смоленском медуниверситете приговорили к пяти годам

Он признан виновным в 26 эпизодах

ТАСС, 18 января. Суд в Смоленске приговорил супруга бывшего руководителя контрактной службы Смоленского государственного медицинского университета к пяти годам колонии строгого режима, признав его виновным в 26 эпизодах посредничества во взяточничестве и даче взятки, сообщили в пресс-службе областного следственного управления СК РФ.

Уголовные дела в отношении руководителя контрактной службы Смоленского государственного медицинского университета по подозрению в получении взяток, а также в отношении посредников во взяточничестве возбудили в июне 2022 года. "Собранные следственными органами Следственного комитета России по Смоленской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в 26 эпизодах преступлений, предусмотренных ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и двух преступлений, предусмотренных ст. 291 УК РФ (дача взятки). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 2 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, с апреля 2019 года по июнь 2022 года мужчина получал от своей супруги, которая являлась руководителем контрактной службы Смоленского государственного медицинского университета, информацию о наличии заявок на поставку товаров и оказание услуг, затем получал от предпринимателей деньги и передавал их своей супруге в качестве взяток за обеспечение заключения контрактов с нужным ИП. Размер незаконного вознаграждения составлял 10% от суммы контракта.

Ранее сама бывший руководитель контрактной службы была признана виновной в совершении ряда коррупционных преступлений и получила шесть лет колонии общего режима и штраф 3 млн рублей. С учетом наличия на иждивении ребенка, нуждающегося в постоянном уходе, женщина получила отсрочку от реального отбывания основного наказания в виде лишения свободы до достижения ребенком 14-летнего возраста.