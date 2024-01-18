Около 14 дронов-камикадзе атаковали Белгородскую область за сутки

ТАСС, 18 января. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 30 боеприпасов, кроме того, регион подвергся 14 атакам с помощью дронов-камикадзе. В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены два промышленных предприятия, ЛЭП, также загорелся грузовик "Камаз", сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино по промышленной зоне выпущено пять артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждения выявлены на одном предприятии. Также в Шебекино совершил падение дрон-камикадзе. В результате детонации есть повреждения на промышленном предприятии", - написал он.
По поселку Красное Шебекинского округа в среду было выпущено два минометных снаряда, по селу Терезовка - один минометный снаряд. В хуторе Марьино с БПЛА было сброшено взрывное устройство. "В селе Муром с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - проинформировал губернатор.
В Белгородском районе в среду по селам Устинка и Красный Хутор ВСУ выпустили по два артиллерийских снаряда, также в Устинке с БПЛА было сброшено два взрывных устройства. В Красном Хуторе ВСУ атаковали с помощью трех дронов-камикадзе, в селе Бессоновка - с помощью одного БПЛА.
В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе и огнестрельного оружия. В Валуйском городском округе по селу Новопетровка было выпущено три минометных снаряда. "В районе поселка Дружба, хутора Старцево и села Лавы сбито по одному БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле", - сообщил Гладков.
В Грайворонском округе по окраине села Пороз было выпущено четыре минометных снаряда, также в селе двумя дронами-камикадзе был атакован инфраструктурных объект связи. На окраине села Козинка зафиксировано два прилета. Под минометный обстрел попала окраина села Новостроевка-Вторая - установлено шесть прилетов. "Также в селе дроном-камикадзе атакован экскаватор. Никто не пострадал. По окраине села Дроновка выпущено два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В хуторе Байрак сдетонировал один дрон-камикадзе, в селе Почаево - два дрона. В обоих населенных пунктах обошлось без последствий. В селе Безымено на "Камаз" сброшено одно взрывное устройство с БПЛА, в результате чего произошло возгорание. Пострадавших нет", - отметил губернатор.
В Краснояружском районе под обстрел попала территория между селом Репяховка и поселком Прилесье - установлено два прилета. Повреждена линия электропередачи, в настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено. На окраине села Репяховка зафиксировано два прилета.