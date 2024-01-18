Около 14 дронов-камикадзе атаковали Белгородскую область за сутки

В результате действий ВСУ повреждены два промышленных предприятия, ЛЭП, также загорелся грузовик "Камаз", сообщил губернатор Вячеслав Гладков

ТАСС, 18 января. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по населенным пунктам Белгородской области более 30 боеприпасов, кроме того, регион подвергся 14 атакам с помощью дронов-камикадзе. В результате действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждены два промышленных предприятия, ЛЭП, также загорелся грузовик "Камаз", сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

"В городе Шебекино по промышленной зоне выпущено пять артиллерийских снарядов. Пострадавших нет. Повреждения выявлены на одном предприятии. Также в Шебекино совершил падение дрон-камикадзе. В результате детонации есть повреждения на промышленном предприятии", - написал он.

По поселку Красное Шебекинского округа в среду было выпущено два минометных снаряда, по селу Терезовка - один минометный снаряд. В хуторе Марьино с БПЛА было сброшено взрывное устройство. "В селе Муром с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений", - проинформировал губернатор.

В Белгородском районе в среду по селам Устинка и Красный Хутор ВСУ выпустили по два артиллерийских снаряда, также в Устинке с БПЛА было сброшено два взрывных устройства. В Красном Хуторе ВСУ атаковали с помощью трех дронов-камикадзе, в селе Бессоновка - с помощью одного БПЛА.

В Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка ВСУ атаковали с помощью двух дронов-камикадзе и огнестрельного оружия. В Валуйском городском округе по селу Новопетровка было выпущено три минометных снаряда. "В районе поселка Дружба, хутора Старцево и села Лавы сбито по одному БПЛА самолетного типа. Обошлось без последствий на земле", - сообщил Гладков.

В Грайворонском округе по окраине села Пороз было выпущено четыре минометных снаряда, также в селе двумя дронами-камикадзе был атакован инфраструктурных объект связи. На окраине села Козинка зафиксировано два прилета. Под минометный обстрел попала окраина села Новостроевка-Вторая - установлено шесть прилетов. "Также в селе дроном-камикадзе атакован экскаватор. Никто не пострадал. По окраине села Дроновка выпущено два минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет. В хуторе Байрак сдетонировал один дрон-камикадзе, в селе Почаево - два дрона. В обоих населенных пунктах обошлось без последствий. В селе Безымено на "Камаз" сброшено одно взрывное устройство с БПЛА, в результате чего произошло возгорание. Пострадавших нет", - отметил губернатор.

В Краснояружском районе под обстрел попала территория между селом Репяховка и поселком Прилесье - установлено два прилета. Повреждена линия электропередачи, в настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено. На окраине села Репяховка зафиксировано два прилета.