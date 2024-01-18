В Севастополе из-за паводка на реке Черной подтоплены около 40 участков

Спасатели эвакуировали двоих жителей

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Около 40 участков на территории ТСН "Сахарная Головка" в Севастополе подтопило из-за повышения уровня воды в реке Черной, двоих жителей из подтопленных домов эвакуировали спасатели. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.

"Предварительно установлено, что подтопление произошло в результате повышения уровня реки Черной, причины которого устанавливаются. В садовом товариществе насчитывается 40 земельных участков, более половины из которых затронуты паводком. Двум гражданам понадобилась помощь спасательных служб для выхода с территории подтопленных домовладений. Всего в товариществе постоянно проживают 11 семей", - говорится в сообщении.

Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту подтопления жилых домов. В настоящее время оперативные службы ликвидируют последствия паводка.

Ранее в правительстве Севастополя сообщали об усилении ветра, по данным властей, сильный ветер с порывами до 20 м/с сохранится в городе до конца недели.