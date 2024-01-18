Трассу Владивосток - Хабаровск перекрыли из-за опрокинувшегося грузовика

В результате аварии никто не пострадал

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Полиция перекрыла движение по федеральной трассе А-370 "Уссури" Владивосток - Хабаровск по одной стороне в районе Уссурийска из-за опрокинувшегося большегрузного автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции Приморья.

"Сотрудники Госавтоинспекции ОМВД России по Уссурийску работают в районе 678-го км автодороги А-370 "Уссури" на месте автоаварии с участием большегруза. Полицейскими установлено, что 37-летний водитель автомашины "Камаз", двигаясь со стороны Владивостока в направлении Хабаровска, не справился с управлением и совершил наезд на леерное ограждение с последующим опрокидыванием транспортного средства", - говорится в сообщении.

В результате автоаварии никто не пострадал, но движение на участке ограничено в направлении Уссурийска. Ведутся работы по устранению причин блокировки. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты движения.