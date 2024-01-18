В Новосибирске после пожара в здании гимназии возбудили дело

В областной прокуратуре сообщили, что причиной пожара стали сварочные работы

НОВОСИБИРСК, 18 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту пожара в подвале гимназии в Новосибирске, в результате которого погиб мужчина. Причиной пожара стали сварочные работы, сообщили в областной прокуратуре.

"Старшим следователем Железнодорожного МСО СУ СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших смерть человека), по факту гибели мужчины", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура признала законным возбуждение и поставила на контроль ход расследования уголовного дела по факту нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекших смерть человека.

В четверг в подвале гимназии, где располагалась "Школа частного сыска и охраны "АББ-ПРОФИ", проводились сварочные работы, в результате чего произошло возгорание и задымление подвального помещения, один мужчина погиб. Ход и результаты расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре.

Из здания, по данным ГУ МЧС, было эвакуировано более 700 школьников и около 70 сотрудников гимназии. Они были размещены в находящемся по соседству здании театра. Прокуратурой организована проверка по факту происшествия. Для обогрева людей мэрия Новосибирска направила два автобуса.

По данным издания "НГС. Новосибирск", из подвала сотрудники правоохранительных органов вынесли оружие. Согласно телеграм-каналу Mash Siberia, в подвале действовал лазерный тир. Причиной возгорания стало нарушение при проведении сварочных работ. Гимназия, где произошло возгорание, находится недалеко от центра города. Она была основана в начале XX века.