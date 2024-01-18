В Череповце правозащитника приговорили к трем годам колонии за фейки о ВС РФ

Грегори Маркус Северин Винтер ранее уже был судим за публичное распространение ложной информации и оскорбление представителя власти

ТАСС, 18 января. Правозащитник Грегори Маркус Северин Винтер приговорен Череповецким городским судом к трем годам лишения свободы за распространение в интернете заведомо ложных сведений о Вооруженных силах РФ. Ранее Винтер уже был судим за публичное распространение заведомо ложной информации и оскорбление представителя власти, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Череповецким городским судом Винтер признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или телекоммуникационных сетей сроком на два года", - говорится в сообщении.

Винтер обвинялся в том, что совершил преступление против общественной безопасности. Весной 2022 года он публично распространял в интернете заведомо ложную информацию о российских вооруженных силах, при этом зная, что официальная достоверная информация размещена на сайте Минобороны РФ. Так правозащитник ввел в заблуждение неограниченный круг лиц и дискредитировал Вооруженные силы РФ. В помещении своей квартиры в Череповце, а также в служебном кабинете по месту работы Винтер размещал в социальной сети "ВКонтакте" комментарии и записи текстов, подрывающих авторитет действующей государственной власти. Его действия были квалифицированы по статье 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ и государственных органах РФ).

Ранее Винтер был судим по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан), статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и приговорен к наказанию в виде исправительных работ.