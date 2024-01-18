В авиационных службах сообщали о закрытии воздушного пространства

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Аэропорт Внуково приостанавливал работу, сообщили ТАСС в авиационных службах.

"В районе Внуково временно закрыто воздушное пространство. Вылеты и прилеты приостановлены", - рассказал собеседник агентства.

После кратковременной приостановки аэропорт возобновил работу.

В результате приостановки несколько рейсов были вынуждены находиться в зоне ожидания, в настоящее время они заходят на посадку. На вылетах задержка сказалась минимально.

В новость внесены изменения (12:32 мск) - добавлена информация о возобновлении работы.