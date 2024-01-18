В Москве у актера из фильма "Триггер" Анатолия Руденко нашли пакетик с наркотиками

Ему грозит административная ответственность, сообщили в правоохранительных органах

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники столичной Госавтоинспекции обнаружили наркотики у актера Анатолия Руденко. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в ночь на четверг на улице Антонова-Овсеенко. Сотрудники ГИБДД остановили для проверки автомобиль. При этом пассажир заметно нервничал, поэтому было принято решение его осмотреть. В результате у него при себе был найден пакетик с белым веществом. По предварительным данным, это наркотики", - сказал собеседник агентства.

Изъятое направлено на экспертизу. "По предварительным данным, пассажиром с наркотиками оказался актер Анатолий Руденко", - добавил представитель правоохранительных органов. Актеру грозит административная ответственность.

Руденко известен ролями в сериалах "Каменская", "Две судьбы" и в фильме "Триггер".