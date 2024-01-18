На севере Москвы таксист сбил ребенка на пешеходном переходе

Пострадавшая 10-летняя девочка госпитализирована

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Водитель такси сбил 10-летнюю девочку на нерегулируемом пешеходном переходе на Лобненской улице в Москве, ребенок госпитализирован. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

"На улице Лобненской водитель автомобиля такси сбил 10-летнюю девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Малолетняя госпитализирована", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, прокуратура контролирует привлечение виновника ДТП к установленной законом ответственности.