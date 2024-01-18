Крымчанина подозревают в съемках стратегических объектов для спецслужб Украины

Во время обысков оперативники изъяли у подозреваемого несколько мобильных телефонов, мини-камеры, технику с запрещенным контентом и предметы, похожие на самодельные БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Симферопольский районный суд Республики Крым арестовал жителя полуострова, подозреваемого в съемках стратегически важных объектов на территории республики по заданию спецслужб Украины на скрытую камеру. Об этом сообщили в республиканском ГУ МВД.

"Выявлен факт сбора одним из пользователей информации о стратегически важных объектах на территории Республики Крым, которые он публиковал в проукраинских пабликах. Со слов подозреваемого, часть денежных средств он получил в качестве вознаграждения за выполнение заданий от спецслужб Украины, которым он предоставлял информацию. Судом Симферопольского района Республики Крым гражданину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 28-летний житель Симферопольского района передвигался по населенным пунктам вблизи стратегических объектов на велосипеде и снимал их на скрытую камеру.

Во время обысков оперативники изъяли у подозреваемого несколько мобильных телефонов, мини-камеры, технику с запрещенным контентом, предметы, похожие на самодельные БПЛА, а также взрывчатые вещества, в том числе тротил и предмет, визуально похожий на СВУ. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК Российской Федерации (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).