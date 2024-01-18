В Свердловской области мужчину сбила машина после выписки из больницы

СК проводит проверку о неоказании помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Мужчина в Свердловской области, который попал под машину после выписки на амбулаторное лечение, не имел показаний для госпитализации, сообщили в пресс-службе областного Минздрава. Следственное управление СК по региону начал проверку сообщений СМИ о неоказании помощи больному.

В Telegram-канале ГИБДД по Свердловской области опубликовано видео, на котором водитель сбил пешехода, стоявшего на проезжей части на коленях, он погиб на месте от полученных травм. Позже в СМИ появились сообщения, что мужчина возвращался из больницы, где ему якобы отказали в госпитализации.

"Пациент был доставлен бригадой скорой помощи в приемный покой красноуфимской РБ. После необходимых исследований и постановки диагноза, не связанного с патологиями опорно-двигательного аппарата и ментальными расстройствами, уральцу назначили амбулаторное лечение. Показаний для госпитализации не было. Бригада скорой помощи, которая направлялась на адрес в районе места жительства пациента, довезла его до развязки на федеральную трассу около п. Ачит", - сообщили в Минздраве, добавив, что мужчина вышел из автомобиля скорой и направился в сторону поселка.

В Минздраве уточнили, что состояние мужчины не вызывало беспокойства у медиков. СУ СК по Свердловской области проводит проверку сообщения СМИ о неоказании помощи больному, сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным регионального ГИБДД, инцидент произошел 16 января около 20:00 (около 18:00 мск), органы внутренних дел также проверяют обстоятельства инцидента. В результате происшествия пешеход от полученных травм умер на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи. Стаж водителя, который сбил мужчину, составляет 12 лет, он был трезв. По словам водителя и как свидетельствует видеозапись, он ехал со скоростью около 80 км/ч, внезапно на дороге увидел пешехода, стоящего на коленях посередине полосы его движения, начал резко тормозить и вывернул руль влево, чтобы объехать его, однако наезда избежать не удалось.