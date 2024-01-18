В Подмосковье задержали гражданина латиноамериканской страны, ранившего ножом знакомого

Пострадавшего госпитализировали

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Полицейские задержали гражданина одной из стран Латинской Америки, который во время ссоры ударил ножом своего знакомого в деревне Щемилово. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"Сотрудниками межмуниципального управления МВД России "Ногинское" задержан гражданин одной из стран Латинской Америки, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления", - сказали в пресс-службе.

По данным главка, 16 января у одного из домов в деревне Щемилово между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них ударил своего оппонента ножом. "Пострадавший был госпитализирован. Сотрудниками полиции правонарушитель был установлен и доставлен в следственные органы", - добавили в пресс-службе.