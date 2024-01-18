В офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы из-за пожара на складе

В пресс-службе компании указали, что заинтересованы в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов работают в офисе онлайн-ретейлера Wildberries в Москве в связи с расследованием пожара на складе в Санкт-Петербурге, на работу компании это не влияет, говорится в сообщении в официальном Telegram-канале пресс-службы Wildberries.

"Сегодня в офисе Wildberries в Москве работают правоохранительные органы в связи с пожаром на складе в Шушарах. <...> На работу компании это никак не влияет, мы работаем в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе указали, что компания заинтересована в том, чтобы причины возгорания были установлены как можно скорее. "Wildberries сотрудничает со следствием и предоставляет компетентным органам всю необходимую информацию", - добавили в онлайн-ретейлере.