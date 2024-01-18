В Калужской области в ДТП с грузовым автомобилем погибли два человека

Еще двое пострадали

ТАСС, 18 января. Два человека погибли, два пострадали, в том числе ребенок, в ДТП с грузовым и легковым автомобилями в Сухиничском районе Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

"18 января 2024 года в 11:59 мск на 257-м км автодороги М-3, в Сухиничском районе, произошло ДТП. По предварительной информации, водитель, управляя автомобилем Nissan, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с грузовым автомобилем, движущимся во встречном направлении. В результате ДТП два человека погибли, два получили травмы различной степени тяжести. Один из пострадавших несовершеннолетний пассажир автомобиля Nissan", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из-за ликвидации последствий аварии сотрудники Госавтоинспекции осуществляют отвод транспортных средств через 250 и 258 км автодороги М-3.