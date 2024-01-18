Интерпол нашел новый тренд у мошенников

Преступники активно пользуются технологиями искусственного интеллекта и подделывают голоса для вымогания денег, заявил генсек организации Юрген Шток

ЖЕНЕВА, 18 января. /ТАСС/. Преступники все чаще прибегают к искусственному интеллекту для совершения мошеннических действий, известны случаи подделки голосов реальных людей с тем, чтобы вымогать деньги у их родственников. Об этом заявил генеральный секретарь Интерпола Юрген Шток, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Преступники активно пользуются технологиями искусственного интеллекта. Мы все знаем о дипфейках (замена лица в видеозаписях - прим. ТАСС), фишинговых рассылках, - отметил он. - Сейчас мы сталкиваемся со своего рода "дипкиднэппингом", когда копируются голоса реальных людей. Например, родители могут подумать, что их дочь взяли в заложники, а потом оказывается, что с ними разговаривал скопированный голос".

Он подчеркнул, что искусственный интеллект позволяет преступникам совершать противоправные действия с большей легкостью и скоростью. "Преступники этим уже активно пользуются, а мы остаемся позади. И это не очень хорошая позиция", - сказал Шток.