В Иванове уволили заведующую детсадом и истязавшую детей воспитательницу

Возбуждено уголовное дело

ТАСС, 18 января. Воспитательницу, которую подозревают в истязании детей в детском саду Иванова, и заведующую учреждением уволили, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В отношении воспитателя, которая в настоящее время уволена, следственным органом возбуждено уголовное дело по п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры области<...> После вмешательства прокуратуры трудовой договор с заведующей детским садом прекращен", - говорится в сообщении.

Установлено, что воспитатель детского сада №156 допускала грубое и агрессивное обращение с воспитанниками. При этом руководитель образовательной организации не осуществляла надлежащий контроль за обеспечением безопасных условий воспитания детей.

Прокуратура района внесла представление главе городского округа Иваново.