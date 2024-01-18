На Ставрополье замглавы города госпитализировали после конфликта с местным жителем

Глава города Невинномысска Михаил Миненков отметил, что Василий Жданов написал заявление в отдел МВД

СТАВРОПОЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Заместитель главы администрации города Невинномысска Василий Жданов госпитализирован после конфликта с местным жителем. Об этом сообщил в Telegram-канале глава города Михаил Миненков.

"В результате телесных повреждений Василий Жданов госпитализирован в городскую больницу. Кроме этого, он написал заявление в отдел МВД полиции по городу Невинномысску", - написал он.

Миненков отметил, что конфликт произошел возле строящегося дома чиновника. На место Жданов приехал вместе с женой из-за "аварийной ситуации". "Когда он и его жена прибыли на место, некий гражданин, осуществляя провокационные действия, угрожая семье, нанес Жданову удары", - добавил глава города.

В видеозаписи в своем Telegram-канале Миненков отметил, что его заместитель получил телесные повреждения, не уточнив характер травм.