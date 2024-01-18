В Астрахани произошел пожар в торговом павильоне стройматериалов

Пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России

АСТРАХАНЬ, 18 января. /ТАСС/. В двухэтажном торговом павильоне стройматериалов в Советском районе города Астрахани произшел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС России.

"18 января в 13:47 мск в главное управление поступило сообщение о задымлении в двухэтажном торговом павильоне стройматериалов по адресу: Советский район, город Астрахань улице Рождественского 17/2. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В 14:32 мск объявлена ликвидация открытого горения. В 14:48 мск пожар полностью ликвидировали. Общая площадь возгорания 60 кв. м.

Пожарно-спасательные подразделения реагировали по повышенному рангу пожара. На месте от МЧС работали 5 единиц техники и 21 человек личного состава, добавили в ведомстве.

В новость внесены изменения (15:06 мск, 16:27 мск) - добавлена информация о ликвидации открытого горения и о полной ликвидации.