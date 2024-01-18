Жителя Брянской области осудили за приведение в боевое состояние оружия времен войны

У него изъяли пистолет, две винтовки, патроны и порох

ТАСС, 18 января. Суд в Брянской области признал виновным мужчину, который искал в местах боев Великой Отечественной войны оружие, переделывал его и приводил в боевое состояние. У него изъяты пистолет, две винтовки, патроны и порох, сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Брянской области.

"Лицо проводило несанкционированную поисковую деятельность в местах ведения боев времен Великой Отечественной войны с целью нахождения оружия для дальнейшей переделки кустарным способом и приведения в боевое состояние. При задержании у подозреваемого изъяты: пистолет ТТ образца 1930-1933 годов, винтовка Мосина образца 1891/1930 годов, винтовка модели ТОЗ-8, патроны калибра 5,6 мм в количестве 34 штук, оружейный порох <...>, основные части к огнестрельному оружию и приспособления для дальнейшего переоборудования", - рассказали в пресс-службе.

Сельцовский городской суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление оружия). Ему назначено четыре года лишения свободы условно.