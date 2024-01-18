Жителя Смоленской области арестовали по делу о посягательстве на жизнь полицейского

По версии следствия, при проверке документов водитель напал на инспектора, достал нож и нанес им удар в область шеи

ТАСС, 18 января. Суд заключил под стражу жителя Смоленской области, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции, мужчина ударил ножом в шею старшего инспектора, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). По ходатайству следствия в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в распространенном сообщении.

По версии следствия, на 212-м км автодороги "М-1" (Москва-Минск) в Вяземском районе Смоленской области сотрудники полиции остановил автомобиль под управлением местного жителя. При проверке документов водитель напал на полицейского, достал нож и нанес им удар в область шеи старшему инспектору. Проведенное медицинское освидетельствование показало, что нападавший находился в состоянии наркотического опьянения.