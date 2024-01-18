Прокурор попросил для Стрелкова почти пять лет колонии

Экс-министра обороны ДНР обвиняют в призывах к экстремистской деятельности

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Прокурор просит назначить 4 года и 11 месяцев лет лишения свободы бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), обвиняемому в призывах к экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Молохов.

"Прокурор попросил назначить моему подзащитному наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказал он. Эту информацию ТАСС подтвердили в пресс-службе Мосгорсуда. "Государственный обвинитель запросил для Гиркина основное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 11 месяцев колонии общего режима и дополнительное - в виде лишения права заниматься администрированием сайтов в телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет на три года", - сказали в пресс-службе. Процесс по делу Гиркина проходит в закрытом режиме.

Согласно обвинительному заключению, 25 мая 2022 года на интернет-странице Е. Э. Михайлова Стрелков прочитал сообщение о том, что военнослужащие корпуса Народной милиции ДНР не обеспечены денежным довольствием. Он проверил эту информацию по своим каналам, после чего на своих страницах в социальных сетях разместил посты со ссылкой на сообщение Михайлова.

Дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля, а через три дня его задержали в Москве. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 280 УК РФ (призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Санкция вменяемой ему статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет. Виновным себя он не считает. По версии защиты, никакого преступного умысла, направленного на побуждение неограниченно широкого круга лиц к осуществлению экстремистской деятельности, он не имел.

В новость внесены изменения (15:36 мск) - уточняется цитата, верно - общего режима.