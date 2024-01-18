В Эквадоре задержали подозреваемых в убийстве прокурора, расследовавшего захват телеканала

У причастных к убийству Сесара Суареса изъяли винтовку и два пистолета, заявил глава национальной полиции республики Сесар Аугусто Сапата Корреа

ГАВАНА, 18 января. /ТАСС/. Полиция Эквадора задержала двух подозреваемых в убийстве прокурора, который расследовал захват вооруженными людьми студии телеканала TC Television. Об этом сообщил глава национальной полиции республики Сесар Аугусто Сапата Корреа.

"Мы задержали двух подозреваемых, причастных к убийству прокурора Сесара Суареса в Гуаякиле (столица провинции Гуаяс - прим. ТАСС), благодаря следственным действиям нам удалось установить их предполагаемое участие в преступном деянии", - сообщил он на своей странице в X (ранее Twitter). При задержании у подозреваемых изъяли винтовку и два пистолета.

Прокурор Сесар Суарес был застрелен, когда ехал в машине на севере Гуаякиля. По автомобилю выстрелили как минимум 20 раз. Суарес расследовал проникновение вооруженных людей в студию телеканала TC Television и захват в заложники его сотрудников на прошлой неделе.