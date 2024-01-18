Пытавшегося поджечь военкомат петербуржца осудили на восемь лет за госизмену

По решению суда, первые 2,5 года Максим Асриян должен провести в тюрьме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 января. /ТАСС/. Военный суд в Санкт-Петербурге приговорил к восьми годам лишения свободы местного жителя, который поддерживал Вооруженные силы Украины и в октябре 2022 года пытался поджечь военкомат. Мужчину признали виновным в покушении на теракт и государственной измене, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"1-й Западный окружной военный суд огласил приговор в отношении Максима Асрияна, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 - ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ст. 275 УК РФ (государственная измена)", - говорится в сообщении.

Асриян пошел на досудебное соглашение о сотрудничестве. Согласно приговору, первые 2,5 года он должен провести в тюрьме, остальные 5,5 года отбудет в колонии строгого режима.

Как сообщал ТАСС, в ночь на 1 октября 2022 года Асриян пытался поджечь военкомат Фрунзенского района Санкт-Петербурга - для этих целей он приобрел две бутылки с жидкостью для розжига в супермаркете. Довести свой умысел до конца Асриян не смог: здание охранял наряд Росгвардии, что и спугнуло злоумышленника. Через несколько дней его задержали, а 10 октября суд заключил Асрияна под стражу.

Следствие установило, что подсудимый пошел на преступление, поскольку придерживался экстремистских взглядов, испытывал недовольство политикой действующей власти и поддерживал Вооруженные силы Украины. Поджогом военкомата он хотел запугать людей и причинить имущественный ущерб.