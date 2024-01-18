Суд сохранил штраф для "Северстали" по "делу металлургов" в размере 8,7 млрд рублей

Компании выдали предписание, направленное на обеспечение конкуренции

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы признал законными решение, предписание и штраф ФАС в отношении "Северстали" по делу о завышении цен на горячекатаный прокат в размере 8,7 млрд рублей, говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В феврале 2022 года ФАС признала "Северсталь", нарушившей антимонопольное законодательство.

"Компания, занимающая доминирующее положение совместно с ПАО "НЛМК" и ПАО "ММК", установила и поддерживала монопольно высокую цену на горячекатаный плоский прокат на внутреннем рынке", - напомнили в службе. Компании было выдано предписание, направленное на обеспечение конкуренции. "А в рамках административного производства компании был назначен штраф в размере 8 725 448 647,5 рублей. "Северсталь" не согласилась с актами службы и попыталась обжаловать их в суде, однако Арбитражный суд города Москвы поддержал позицию ведомства", - сообщили в ФАС.

В ФАС отмечают, что рост цен на горячекатаный прокат тогда происходил более быстрыми темпами, чем рост себестоимости. Кроме того, было установлено, что объем продаж на внутреннем рынке не увеличился, при этом прибыль (компаний - прим. ТАСС) выросла в три раза относительно показателей 2019-2020 годов, добавили в службе.

В "Северстали" сообщили ТАСС, что компания не согласна с решением суда. "Мы не согласны с решением суда, планируем оспаривать в вышестоящей инстанции", - сообщили в пресс-службе компании.

Дело о монопольных ценах

В апреле 2021 года ФАС возбудила три отдельных дела в отношении крупнейших российских производителей горячекатаного плоского стального проката - "Северстали", ММК и НЛМК - по признакам установления и поддержания монопольно высокой цены на горячекатаный плоский стальной прокат на внутреннем рынке. По данным ведомства, цены производителей на прокат в первом полугодии 2021 года выросли более чем на 50%. При этом цены на сырье росли не такими быстрыми темпами, а спрос так существенно не увеличивался.

Сталелитейщики аргументировали свою позицию тем, что рост цен на внутреннем рынке был обусловлен мировой конъюнктурой.

ФАС признала компании нарушившими антимонопольное законодательство. "Северстали", НЛМК и ММК были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. Металлурги не согласились с выводами ведомства, заявив о соответствии своего ценообразования требованиям антимонопольного законодательства.

Позднее ФАС подтвердила возможность заключения мировых соглашений с "Северсталью", ММК и НЛМК из-за существенного ухудшения финансового положения компаний после введения санкций. В декабре 2023 года глава ФАС Максим Шаскольский сообщал, что служба продолжает обсуждение условий для заключения мировых соглашений с НЛМК, ММК и "Северсталью".

Следующее судебное заседание по делу ФАС и НЛМК назначено на 31 января, заседание суда по делу ФАС и ММК назначено на 12 февраля.