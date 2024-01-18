Суд отправил в СИЗО фигуранта дела об избиении прохожих на улицах Белгорода

По данным правоохранительных органов, всего группа состоит из шести человек, четверо из них несовершеннолетние, а один взрослый находится в розыске

ТАСС, 18 января. Свердловский районный суд Белгорода заключил под стражу на два месяца фигуранта уголовного дела об избиении прохожих на улицах города. Об этом сообщили ТАСС в суде.

"Заключен под стражу на два месяца", - сказали в суде.

Как позже пояснили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Белгородской области, 19-летний фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, пп. "а, ж, л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти). По версии следствия, вечером 8 января он вместе с подельниками, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил двоих потерпевших вблизи одного из магазинов. "Преступные действия фигурантов были пресечены очевидцами произошедшего, - сообщили в ведомстве.

Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых членов группы, которые нападали на прохожих на улицах Белгорода, снимали свои действия на камеру и выкладывали записи в соцсетях. Группа состоит из шести человек, четверо из них несовершеннолетние. Один взрослый член группы находится в розыске.

Возбудили уголовные дела по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности), ч. 3 ст. 30, п. "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное группой лиц по мотивам национальной ненависти), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). "По уголовным делам проводится весь комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление фактических обстоятельств произошедшего. Ход проверок контролируется", - добавили в региональной прокуратуре.

В следственном управлении СК РФ по региону ранее сообщали, что одним из причастных к нападениям является 17-летний выходец из Азербайджана.