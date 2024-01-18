Правоохранители провели проверки в школах Рязани после сообщений с угрозами нападений

Как уточнили в региональном министерстве образования, учебный процесс идет в штатном режиме

ТАСС, 18 января. Правоохранители проверили школы Рязани после телефонных звонков с угрозами. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве образования.

"В школы Рязани поступили фейковые телефонные звонки с угрозами. Администрация учреждений действовала в соответствии с инструкциями, обеспечивающими безопасность. Уполномоченные органы провели необходимые проверки в рамках действующего законодательства. Образовательный процесс идет в штатном режиме", - рассказали в министерстве.

Как ранее сообщало правительство региона в своем Telegram-канале, в социальных сетях и мессенджерах распространились сообщения о якобы готовящихся нападениях и расстрелах в учебных заведениях и торговых центрах Рязанской области. "По информации ФСБ России, к публикации подобных материалов имеют отношение украинские спецслужбы. Их цель - спровоцировать панику и дезорганизовать деятельность учреждений, организаций, правоохранительных структур. Реальных угроз жителям Рязанской области нет", - отметили в правительстве.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах распространилась информация об усилении мер безопасности в учебных заведениях Рязани. На фотографиях, выложенных в сеть, видно, что на территории школ дежурят силовики.