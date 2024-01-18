Гражданина Узбекистана осудили на три года за звонок с угрозой взрыва в доме в Краснодаре

Наказание Махамаджон Расулов будет отбывать в колонии-поселения

КРАСНОДАР, 18 января. /ТАСС/. Прикубанский районный суд Краснодара приговорил к трем годам колонии-поселения гражданина Узбекистана, который в 2023 году в нетрезвом виде позвонил в экстренные службы и сообщил ложную информацию об угрозе взрыва в многоквартирном доме в Краснодаре. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

"Гражданин Республики Узбекистан осужден за ложное сообщение об акте терроризма. В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, дело рассматривалось в особом порядке. Расулову назначено наказание в виде лишения свободы на срок три года в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в октябре 2023 года. Махамаджон Расулов находился в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в экстренные службы и сообщил, что в многоквартирном жилом доме в Краснодаре на улице Героев Разведчиков якобы готовится взрыв. Информация заведомо была ложной, при этом по адресу дома выезжали правоохранительные органы, территорию обследовали, взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружили.